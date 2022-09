A presó tres homes que volien transportar 233 quilos de droga amb sacs

Detenim 4 homes per tràfic de drogues al Prat de Llobregat. Els enxampem amb 233 kg de marihuana camuflada dins de bosses de jardineria, valorada en 425.000€. 3 d'ells han ingressat a presó https://t.co/qfPS93sPLb pic.twitter.com/Q3DBkuPb02 — Mossos (@mossos) September 6, 2022

Tres dels quatre detinguts pels Mossos d'Esquadra el passat 31 d'agost han ingressat a presó,dels càrrecs dels quals se'ls acusaven. Els cossos policials van intervenir-los quan intentaven transportaral Prat de Llobregat. El restant ha quedat enLes investigacions van iniciar-se a finals d'agost, quan els policies van observardurant unes tasques de prevenció de robatoris davant d'una botiga de jardineria. Els agents van contactar amb el comerç, que va explicar-los que s'havien interessat per un. En un principi, els investigadors van considerar que podia tractar-se d'un acte previ a un robatori, però finalment van constatar que els tres homes es dedicaven alEl 31 d'agost va efectuar-se el dispositiu per arrestar les persones sospitoses al local on emmagatzemaven la droga, situat alEn aquell moment,mentre carregaven sacs d'escorça d'arbre a l'interior del vehicle.En el marc de l'escorcoll, els policies van localitzar laper a la jardineria. De la inspecció al camió es van comptabilitzar 208 bosses d'escorça i a l'interior de cadascuna d'elles, camuflades,, preparades per la distribució.Així, els cossos policials van arrestar els quatre homes acusats de tràfic de drogues. A més, un d'ells portava una identificació falsa, motiu pel qual també se l'ha atribuït unD'altra banda, es va fer entrada i perquisició judicial als domicilis dels detinguts, al municipi de, on es va localitzar una màquina envasadora al buit, tres bàscules, bosses per envasar, mig quilogram de marihuana, dos documents d'identitat falsos i gairebéSegons han estimat les autoritats, el valor de les substàncies intervingudes se situaria en elsuna quantitat que esen els països europeus. Els arrestats van passar a disposició judicial el 3 de setembre, fins que el dia 6 ha decretat la presó per tres dels investigats i la llibertat amb càrrecs pel quart.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor