Mas acusa l'ANC de «radicalitzar» el seu discurs contra els partits

"No entenc per què l'radicalitza el seu missatge contra els partits polítics; sense els partits no s'arribarà a la independència". Així de clar ha estaten una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio sobre la manifestació organitzada per l'entitat per la Diada d'aquest diumenge i en la qual no assistiràprecisament al·legant que va "contra els partits". Malgrat això, l'expresident de la Generalitat ha assegurat que no comparteix el motiu que justifica l'actual president.I és que Mas ha recordat que ell no va assistir a cap de les manifestacions de l'entitat quan va estar al capdavant de laperquè creia que "calia preservar el sentit institucional de la presidència". Per això, assegura que no està d'acord amb els motius que ha donat ara Aragonès: "Hi ha moments en què pots identificar-te o en els que et pots sentir, però això no ha de ser el motiu per no anar-hi", ha assegurat. Mas aquest any no serà tampoc a la concentració de l'ANC "per".Qui també ha opinat sobre la manifestació de l'entitat ha estat. En una entrevista a l'Aquí Catalunya de la Ser Catalunya, el president d'ha tancat files amb la decisió d'Aragonès de no anar a la concentració i ha assegurat que el posicionament de l'ANC és "excloent" i va "contra la majoria d'independentistes". El president de la Generalitat sí que anirà a l'acte d'aquest diumenge, tal com ha avançat NacióDigital L'expresident de la Generalitat també s'ha referit a l'estat del moviment independentista i a la salut delentre. Mas creu que hi ha un "desnortament" i que és molt complicat avançar en l'objectiu compartit de lasi es "discuteixen" els lideratges. "Així és molt difícil semblar creïbles", ha explicat.Malgrat tot, però, ha mostrat el seu desacord sobre una possible sortida de Junts de l'executiu presidit per Aragonès encara que ha assegurat "entendre" que sigui una "". "Si dos partits independentistes trenquen, qui es creurà que això de la independència és seriós?", s'ha preguntat.

