El Barça trenca amb els arquitectes japonesos que lideraven la reforma del Camp Nou

responsables de la reforma de les instal·lacions del Camp Nou, coneguda com. Així ho ha avançat Bernat Soler al programa Tot Costa, de Catalunya RàdioL’empresa japonesa va guanyar el concurs internacional i són els creadors del projecte, que es mantindrà com a tal, però ja no serà supervisat pels seus responsables originals. Tot apunta que el projecte s'assignarà a l'empresa catalanaamb seu a Terrassa i especialitzada en la construcció de naus industrials, una decisió que ha provocat sorpresa entre les persones properes a l’Espai Barça. Les obres començaran en breu.El despatx català B720, de l'arquitectei que feia d'enllaç entre l'empresa japonesa i el FC Barcelona, tampoc continuarà al projecte.

