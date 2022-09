Vídeo | Cau un pont al Congo mentre les autoritats l'inauguraven

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2022

Dimarts ha despertat amb un vídeo de lacirculant per les xarxes socials. Segons ha informat el perfil de Twitter Àfrica Facts Zone,mentre les autoritats l'inauguraven., però caldrà reparar l'estructura de la passarel·la, que s'ha fet malbé.El vídeo mostra com, just després de tallar la típica cinta vermella,i les autoritats, ajudades pelsque presenciaven el moment, s'han afanyat a córrer a la zona segura.

