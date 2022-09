Demanen sis anys de presó per a l'acusat de calar foc a una església de Vic

La Fiscalia demanaper a l'home acusat de, entre els quals hi ha el de la. Es tracta d'un element que data dels XVII i XVIII i està protegit com a bé cultural d'interès local.Els fets van tenir lloc la matinada del 7 d'octubre del 2020. Tal com consta en l'escrit del ministeri fiscal,-una del carrer Verdaguer i l'altra del Bisbe Morgades-,de la plaça de l'Estació. A més d'això, durant tota la setmana, també havia calat foc en contenidors de diversos punts de la ciutat. Els Mossos van enxampar-lo gràcies a la col·laboració ciutadana . Durant l'escorcoll, van trobar-li un encenedor i diversos papers per encendre el foc. Era un home de 39 anys.A més de la petició de presó, la Fiscalia considera que l'acusat, que s'enfilen a. El judici oral començarà el 20 de setembre al jutjat de primera instància número 2 de Vic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor