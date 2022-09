La recomanació d'un Nobel de Física per estalviar energia bullint la pasta

es prepara per a un hivern dur amb una crisi energètica que sembla lluny de solucionar-se a curt termini, i molt més després que Rússia hagi tallat el Nord Stream 1 fins que s'aixequin les sancions per la invasió d'Ucraïna. Davant això, els països del continent han pres mesures inèdites per estalviar energia, com la proposta de Pedro Sánchez de treure's la corbata Ara, ni més ni menys que un Premideha fet una altra proposta mai vista per estalviar energia., que va rebre el guardó l'any passat, planteja bullir laamb el foc apagat i explica el mètode perquè el menjar quedi igual de bo, tal com ha explicat a través d'una publicació a Facebook.Segons relata, cal fer bullir l', tirar la pasta, però un parell de minuts després posar elal mínim o fins i tot apagar-lo per complet. "El més important és que sempre estigui l'olla tapada", assegura. Les estimacions del prestigiós investigador calculen que d'aquesta manera es poden estalviar vuit minuts d'energia.

