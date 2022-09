El guanyador de «Gran Hermano» que es presenta a l'alcaldia de Cadis

De "" a la política institucional. Aquest ha estat el viratge del guanyador de la primera edició del reality,, qui ha anunciat aquest dilluns que es presentarà com a candidat a l'alcaldia de la ciutat dea les eleccions municipals vinents de 2023. Ho ha avançat", ha compartit Beiro. Tanmateix, ha assegurat que no es presenta com un polític, sinó com un ""; i que ho fa de manera independent. "Em presentaré si mobilitzo prou gent per poder canviar la ciutat", ha puntualitzat, alhora que s'ha mostrat determinat a treballar perquè Cadis prosperi.Una vegada descartada la possibilitat de presentar-se sota el paraigua d'un gran partit, l'exconcursant ha defensat que ho farà al capdavant d'un. Així, els ha demanat que no pensin "en clau d'esquerres o dretes", sinó en la ciutat.De, però independent. Així es defineix el nou alcaldable gadità, tot i que no li falten paraules positives cap a polítics del Partit Popular, com. "És honest, que ja és molt a dir", ha valorat. També cap al president andalús,, a qui ha descrit com una persona "molt treballadora".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor