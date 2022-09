Rússia mantindrà tancat el gasoducte Nord Stream 1 mentre durin les sancions de la Unió Europea

Rússia mantindrà interromput el subministrament de gas a través del gasoductefins que la Unió Europea no aixequi les sancions contra Moscou. Així ho ha assegurat aquest dilluns el portaveu del Kremlin,, en una compareixença recollida per l'agència de notícies russa Interfax.De fet, Moscou ha culpat Occident del tancament recent del gasoducte, argumentant que les sancions imposades per la UEper a les tasques de manteniment. Les declaracions de Peskov arriben dos dies després que la companyia russa Gazprom tallés definitivament el subministrament adduint unaun argument que Siemens –l'encarregada de les tasques de reparació- ha rebutjat.L'anunci rus coincideix amb un preu de la llum disparat. Per als clients de la tarifa regulada, aquest dimarts fregarà els 300 euros/MWh,En concret, la llum es pagarà a 291,57 euros/MWh, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia. Ara bé, es tracta d'un import lluny dels 459,4 euros/MWh que es van pagar el dimarts de la setmana passada.

