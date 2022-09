Llepar-se les ferides

Aquest dilluns, Foment del Treball ha presentat la Comissió per l'Ampliació de l'aeroport del Prat , un projecte que els empresaris consideren vital per a l'economia catalana i que no donen per mort. La comissió és àmplia i aplega una aliança de patronals, acadèmics i entitats, del RACC a la Cecot passant per la patronal del metall. Però el nom que era més comentat ahir pels passadissos de Foment era el de Mònica Roca, la independentista presidenta de la Cambra de Comerç.Des de la patronal, algú ha dit que la presència de Roca és la més rellevant de la Comissió. Els malpensats diuen que també hi pot influir que la Cambra i Foment comparteixen un rival comú: la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec.