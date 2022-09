El preu de la llum repunta un 20,3% aquest dimarts mentre el Nord Steam 1 roman tallat

El preu de la llum per als clients de la tarifa regulada fregarà aquest dimarts els 300 euros el megawatt hora, un 20,3% més respecte al dia anterior. En concret, la llum es pagarà a, segons les dades de l'. Ara bé, es tracta d'un import encara lluny dels 459,4 euros/MWh que es van pagar el dimarts de la setmana passada.Elha apuntat que, sense el topall al preu del gas, el cost de l'electricitat hauria pujat fins als 364,08 euros. Tot plegat, mentredes de dimecres. En un inici, l'energètica russava justificar que les incidències responien a tasques de manteniment. Dissabte, però, Moscou va anunciar el seu tall permanent per arreglar una fuita.El president de Gazprom,, ha assegurat que les sancions imposades per la comunitat internacional com a represàlia per la invasió d'Ucraïna dificulten les tasques de reparació. El gegant rus tenia previst reprendre el flux de gas a un nivell de 33 milions de metres cúbics diaris, una quantitat equivalent al 20% de la capacitat efectiva de la infraestructura, segons l'agènciaAl seu torn, la presidenta de la Comissió Europea,, va anunciar la setmana passada durant la(Eslovènia) que la Unió està treballant en una " intervenció d'emergència i en una reforma estructural del mercat elèctric". Von der Leyen va assenyalar que el model actual es va dissenyar "per a altres circumstàncies" i el va culpar, en part, dels preus "desorbitats" que es paguen en el continent en context de la guerra d'Ucraïna.

