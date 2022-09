Espectacular tornado a les Terres de l'Ebre

Amb les tempestes de les Terres de l'Ebre s'ha observat una tuba. De moment no tenim constància de què hagi tocat a terra (si hagués tocat terra seria un tornado). Font de vídeo: @Issybaix. Algú en té més informació? pic.twitter.com/ch80QVQF1m — Meteocat (@meteocat) September 5, 2022

El xàfec que afecta el Baix Ebre té un gran desenvolupament vertical (puntualment superior als 16 km) i la probabilitat de pedra és molt alta.

A el Perelló (el Baix Ebre) han caigut 44 mm, 36 dels quals han caigut en 30 minuts. pic.twitter.com/v0uHrGRTqv — Meteocat (@meteocat) September 5, 2022

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dilluns de 13.58 a 15.58 h.



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/hSKHw4X7BE — Meteocat (@meteocat) September 5, 2022

La pluja d'aquest dilluns al matí a les Terres de l’Ebre ha format el que el Servei Meteorològic de Catalunya ha definit com a “tuba” perquè no tocava a terra, si bé el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri ha assegurat que “és una mànega, un tornado". Mauri ha indicat que si fos dins del mar, seria una "tromba marina".La "tuba" és aire i vapor d'aigua condensat, amb forma de tub, que gira ràpidament, penjant d'un núvol, però sense arribar al sòl, a diferència d'un tornado o una tromba marina.Si bé les tubes per definició no aconsegueixen el sòl, i, per tant, no produeixen danys en superfície, el seu albirament pot ser indicador de condicions favorables per al desenvolupament d'altres fenòmens que sí que els poden produir.L'espectacular imatge ha estat captada per Eloy Morillas a través de les xarxes socials a dos quarts d'onze del matí. La mànega s'ha produït a Sant Jaume d’Enveja.Des del Meteocat es demana ajuda per intentar recollir més dades sobre el fenomen.A la previsió de ruixats intensos a gairebé tot per aquest dilluns s'hi suma ara un nou avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Fins a tres comarques estan en alerta per temps violent durant la tarda d'aquest dilluns: elen perill molt alt i lad'Ebre i elen perill alt. En aquestes zones es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon iPel que fa als xàfecs que ja afecten el territori, de moment, mostren un gran desenvolupament vertical, superior als 16 quilòmetres. Al Perelló (Baix Ebre) han caigut 44 litres, 36 dels quals han caigut en només 30 minuts.Segons informa el mateix, l'episodi dura des de les 13.58 i fins a les 15.58 hores d'aquest dilluns. Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per aquestes zones.manté activada la prealerta del, també a la resta del país per la possible intensitat de la pluja.I és que la pluja del cap de setmana, que ha anat ballant de nord a sud del país, es generalitza aquest dilluns i deixa pràcticament tot Catalunya en perill. De fet, segons la previsió del Meteocat només l', el, el, eli laqueden fora de l'avís per intensitat de la pluja. La resta del país, en alerta.

