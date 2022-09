L'OPEP acorda reduir un 13% la producció de petroli a partir de l'octubre

L'i els seus aliats, han acordat reduir un 13% la producció de petroli a partir del mes d'octubre. Així ho han determint en la seva reunió mensual celebrada aquest dilluns. Amb aquest canvi, l'OPEP recuperarà els nivells de producció dels mesos de juliol i agost, fent arribar al mercat fins aLa xifra és inferior a la que s'havia fixat per aquest setembre, en què la producció està sent de 748.000 barrils al dia. Des de l'organització, asseguren que la major volatilitat i l'augment de la incertesa exigeixen "una" i la disposició de realitzarL'OPEP+, formada per 23 països comandats peri l', també ha demanat que es consideri la possibilitat de convocar una reunió "en qualsevol moment", segons el desenvolupament dels mercats i "si fos necessari". La reducció de la comercialització del petroli implicarà el seu, en un escenari de crisi energètica que amenaça de fer de la tardor , una estació molt dura.

