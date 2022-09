Tot el que sabem de l'huracà Danielle que amenaça d'arribar a Espanya

El huracán #Danielle se desplazará en las próximas horas hacia el nordeste. Encontrará aguas más frías y condiciones atmosféricas desfavorables, que lo debilitarán. Cuando esté cerca de Europa se convertirá en borrasca. Sus efectos, con alta probabilidad, no se notarán en España. pic.twitter.com/ycS5Suftnq — AEMET (@AEMET_Esp) September 5, 2022

El primer huracà a la conca atlàntica de 2022 es diui amenaça d'arribar a. L'amenaça és, però, molt tímida. Després que es formés dijous passat al mig de l'Atlàntic, es preveu que arribi al continent europeu aquesta setmana i no es descarta que s'imposi sobre la. Les altes temperatures de l'aigua l'han anat alimentant, fins a esdevenir un fenomen meteorològic a tenir en compte.Ara mateix, les ratxes màximes de vent arriben alsi s'espera que vagin a més. Si bé, les probabilitats que arribi a Espanya són molt baixes i si passés, Danielle no arribaria com un huracà, sinó ja com unamés. El perill, per tant, és relatiu. Els meteoròlegs estan molt atents al transcurs del cicló tropical, però cada dia es mostren menys preocupats perquè s'instal·li al país de manera violenta.Les aigües fredes pròximes al nord atlàntic espanyol són la millor defensa contra Danielle. Juntament amb altres condicions atmosfèriques adverses, el debilitaran i el degradaran un simple episodi borrascós. L'ha tranquil·litzat aquest dilluns quan ha afirmat que "".En l'escenari hipotètic que l'huracà fes acte de presència a la península, caldria esperar-lo la setmana vinent, ja que es desplaça a una velocitat molt lenta. On és més probable que sí que l'hagin de rebre és a les. Si més no, és recomanable no abaixar la guàrdia i romandre alerta, ja que els meteoròlegs de l'AEMET avisen que aquests fenòmens "són".

