VÍDEO | Un cotxe atropella un ciclista temerari al Montseny

Un ciclista intenta adelantar a un coche en las curvas y ocurre esto



📹 Cornellà de Llobregat, Barcelona pic.twitter.com/xsdkNnfQgO — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 5, 2022

Pedala darrere un cotxe per una carretera de corbes a, al. Es mostra per la dreta. Es mostra per l'esquerra. El conductor no accelera i el ciclista té pressa. Justament quan arriben a un gir tancat, el segon intenta un avançament per l'esquerra i passa el que es podia preveure: apareix un altre vehicle de cara i xoquen frontalment.Tota la seqüència ha estat enregistrada per un tercer vehicle, que circulava darrere la bicicleta. Cal determinar, també, si ha estat el mateix conductor qui ha captat les imatges, el qual suposaria una nova infracció. El vídeo ha estat compartit aquest dilluns a la xarxa social de conductorsPer sort, la velocitat a la qual s'ha produït l'accident era baixa i no ha calgut lamentar víctimes. El ciclista ha quedat ferit lleu. Això sí, ha estat sancionat pelsamb una multa de 500 euros per conducció temerària.

