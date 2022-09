La patronal reprèn la batalla per l'aeroport perquè la tercera pista del Prat «no sigui a Barajas»

Optimisme i un pacte de rendes

"Miopia política" de França

Lano llança la tovallola en la batalla per l'Aquest dilluns, després de la reunió de la seva executiva,ha presentat una Comissió per l'Ampliació i el nomenament del seu president,, actual president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC). Segons ha explicat el líder de la patronal,, Foment es vol abocar a buscar una posició consensuada per part de totes les administracions i assolir unentre totes les forces polítiques per coronar aquesta infraestructura, que Foment considera essencial per a l'economia catalana i que va generar un intens debat institucional i ciutadà Sánchez Llibre ha assegurat que és viable recuperar laper a l'ampliació, que segons el dirigent empresarial, suposaria la creació de desenes de milers de llocs de treball. Avui dia, ha dit, unsde Catalunya han de connectar amb el món des d'altres aeroports. De concloure's l'ampliació, "amb capitals de tot el món". "El que no volem -ha dit- és que la tercera pista del Prat sigui a".El dirigent empresarial ha explicat que Foment té estudis d'experts que asseguren que el projecte d'ampliació és viable tot preservant l'espai natural de la Ricarda. També ha dit que ha mantingut una trobada amb, a qui demanaran que compareixi davant la comissió. El líder de Foment ha assenyalat que té una percepció positiva sobre la infraestructura per part de les institucions.Lluís Moreno ha subratllat lade la comissió creada, que durà a terme els seus treballs durant nou mesos, amb l'objectiu de poder posar d'acord totes les parts i institucions que han d'intervenir en un tema que ha qualificar d'"interès vital" per a l'economia catalana.Des de Foment defensen que és possible ampliar l'aeroport sense afectar la llacuna de la Ricarda, un dels punts més controvertits del projecte. De fet, va ser l'afectació de les zones de 0la Ricarda i el Remolà una de les principals discrepàncies que van fer bandejar el projecte el 2021. El setembre passat, el govern espanyol va decidir paralitzar la nova infraestructura per "manca de consens i de confiança".La comissió integra diverses sensibilitats empresarials i s'hi inclouen, presidenta de la Cambra de Comerç;, nou president de la Cecot, la patronal de Terrassa; el president del Gremi d'Hotels,; l'exministre d'Exteriors, CEO de Social Car;, president de la UFEC; el naturalistai el president de Turisme de Barcelona,, entre d'altres.El president dels empresaris ha volgut fer una crida a l'malgrat l'objectivitat de les dificultats econòmiques. Ha reiterat que Foment torna a demanar alideri un pacte de rendes per ajudar a superar l'actual crisi. Unque, ha dit, ha de ser amb acord de tots els agents socials i hauria d'incloure un capítol sobre el salari mínim interprofessional. També ha demanat que l'executiu espanyol parli per una sola veu i "que les ministres no facin d'activistes". Adreçant-se al president espanyol, ha afirmat que "confien" en el seu lideratge.Sánchez Llibre ha defensat el paper dels empresaris com a "imprescindible" i ha assegurat que elsespanyoles els anys 2021-22 respecte del 2019 han caigut, segons un estudi de la CEOE, més de 100.000 milions d'euros. Segons el Banc d'Espanya, el 2021, un 52% de les empreses espanyoles van patir un descens significatiu dels seus ingressos. "Són dades molt rellevants", ha exclamat.En el transcurs de la roda de premsa, s'ha conegut la negativa per part d'Emmanuel Macron a donar suport al projecte del Midcat. Josep Sánchez Llibre s'ha mostrat molt crític amb la decisió francesa, que ha qualificat deper voler "prioritzar els interessos de França i de la seva energia nuclear per davant dels interessos generals de la UE". Ha subratllat la posició de Foment de defensar la compatibilitat dl Midcat i el gasoducte Barcelona-Livorno.

