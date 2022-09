El temps violent se suma a la pluja: tres comarques en perill per pedregades

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dilluns de 13.58 a 15.58 h.



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/hSKHw4X7BE — Meteocat (@meteocat) September 5, 2022

A la previsió de ruixats intensos a gairebé tot per aquest dilluns s'hi suma ara un nou avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Fins a tres comarques estan en alerta per temps violent durant la tarda d'aquest dilluns: elen perill molt alt i lad'Ebre i elen perill alt. En aquestes zones es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon iSegons informa el mateix, l'episodi dura des de les 13.58 i fins a les 15.58 hores d'aquest dilluns. Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per aquestes zones.manté activada la prealerta del, també a la resta del país per la possible intensitat de la pluja.I és que la pluja del cap de setmana, que ha anat ballant de nord a sud del país, es generalitza aquest dilluns i deixa pràcticament tot Catalunya en perill. De fet, segons la previsió del Meteocat només l', el, el, eli laqueden fora de l'avís per intensitat de la pluja. La resta del país, en alerta.

