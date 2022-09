Detecten un problema de seguretat en els cinturons de 25.000 cotxes venuts a l'Estat

Avís important per als. S'ha detectat un problema deen elsde 25.000 cotxes venuts a l'Estat i que podria implicar que, en cas d'accident, no es produís la subjecció suficient per protegir al conductor i al copilot. L'alerta l'ha donat, el sistema d'alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de laEn concret, es tracta de milers de cotxesque van ser comercialitzats entre el set de novembre de 2018 i el 26 de gener de 2022. Malgrat que l'error ha estat detectat a, pot afectar a qualsevol model d'aquest vehicle venut a qualsevol part del món però l'(OCU) xifra en 25.000 els venuts a l'En cas de veure's afectat, el fabricant ja ha assegurat que s'anirà posant en contacte amb tots els propietaris per recuperar el, revisar-li i solucionar el problema de manera gratuïta. Ara bé, pot donar-se el cas que no es tinguin les dades o que no s'hagin actualitzat i la marca no localitzi al client. Per això, és recomanable contactar amb el servei d'd'Audi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor