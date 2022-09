El preu del lloguer puja un 1% a Barcelona, la capital «més cara» segons Idealista

Agost ha estat un mes on els preus de l'electricitat i l'aigua, entre altres, han augmentat exponencialment. Aquest increment també s'ha reflectit en el, que han pujat una Barcelona respecte al juliol. Així, es manté com"la capital amb els preus més cars", amb un cost de, segons ha indicat un informe d'Idealista.Barcelona no és l'única ciutat que ha experimentat la tendència. De fet, una de les pujades més destacades s'ha registrat a, amb unEn l'àmbit estatal, agost ha tancat amb un augment deli una mitjanaDavant les xifres,, que assoleix elsper metre quadrat, competeixen pel pòdium. Una mica més allunyades, les segueixen, amb 15,7 euros;, amb 12,6 i, amb 12,5. A l'altra cara de la moneda, les ciutats més econòmiques per viure-hi són Zamora, amb 5,6 euros per metre quadrat;, amb 5,8 i, amb 5,9 euros respectivament.En concret,han experimentat pujades en el preu de l'habitatge de lloguer durant el darrer mes. Destaquen els increments de, amb un 3,3%; de, amb un 3,1%; de, amb un 3% respectivament, de i a, amb un 0,3%.

