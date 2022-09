Detinguda per simular el seu segrest i demanar 50.000 euros a la seva mare

Detienen a una joven en Tenerife tras simular su secuestro y exigirle a su madre 50.000 euros para su liberación. La mujer ya había engañado tres veces a su madre de la misma forma, consiguiendo 45.000 euros. Fue detenida en un salón de juego https://t.co/NOybBLsyBA pic.twitter.com/GfvChR0co2 — Europa Press (@europapress) September 5, 2022

Laha detingut acinc persones d'una mateixa família per extorsionar una dona simulant el segrest de la seva filla, amb la participació d'aquesta última. Així, després de rebre un vídeo en què la noia apareixiai amb unal coll, la víctima retira d'una entitat bancària la quantitat de 50.000 euros per pagar l'alliberament de la filla. Al vídeo, la filla i autora de l', apareix amb taques de sang falsa a la cara, exigint el pagament en efectiu, que havia de ser lliurat en un lloc concret determinat pels presumptes segrestadors.Paral·lelament, els investigadors van descobrir que laja havia estat enganyada almenys en tres ocasions anteriors, en què havia entregat la quantitat total de 45.000 euros, després de rebre tres cartes ambcontra la vida de la seva filla. Per diversos motius, els investigadors van centrar les seves indagacions en l'entorn més proper a la jove presumptament segrestada, i van determinar la implicació en els fets de la família de la sevasentimental.Quan els agents van descobrir que la jove estava en perfecte estat i no estava privada de la seva, van ser detinguts cinc persones pels il·lícits penals de simulació de delicte i extorsió. En el moment de la, la protagonista del vídeo i la família de la seva parella eren en un saló de jocs. Els agents van resoldre el cas en menys de 24 hores i al registre domiciliari la Guàrdia Civil va trobar els estris utilitzats per a la simulació del segrest, una arma blanca de grans dimensions, el mocador amb què van emmordassar la noia i un pot de

