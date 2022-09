El govern espanyol aprovarà aquest dimarts l'atur per a les treballadores de la llar

El president del govern espanyol,, ha confirmat que elaprovarà aquest dimarts el reconeixement del subsidi a la desocupació a les treballadores de la llar posant així final "a una injustícia absolutament inacceptable".Així ho ha subratllat Sánchez en l'acte d'inauguració del curs polític a la, on han acudit mig centenar de persones que han expressat les seves inquietuds al president, entre elles els drets de lesla llar.El cap de l'executiu estatal ha destacat que així es reconeixeran els drets laborals i la dignitat laboral d'aquestes treballadores i "assumirà com a pròpia i farà realitat" la petició de l'(OIT) després de ratificar al juny per unanimitat el conveni 189 d'aquest organisme que obliga a reconèixeraquest col·lectiu.La ministra de Treball i Economia Social,, ja va assenyalar la setmana passada que aquesta mesura suposarà un "pas endavant" per part de l'Estat que, segons ha indicat, se situarà "a l'avantguarda". Alhora, va destacar l'"enorme to" d'aquest reconeixement.D'altra banda, Sánchez ha remarcat el seu compromís amb la pujada del(SMI) fins a situar-lo al 60% del salari mitjà abans que finalitzi la legislatura i ha garantit la revaloració de lesd'acord amb l'(IPC), com s'estableix per llei.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor