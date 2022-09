La policia desmantella dos laboratoris clandestins amb més de 800 quilos de droga

🚩La @policia desmantela dos laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína e interviene más de 800 kilos de estupefaciente



📍En la provincia de #Barcelona



7⃣ personas detenidas e intervenidos 152.000€, gran cantidad de precursores, 5 vehículos 🚗 y un arma de fuego pic.twitter.com/8H8Pxl1JiS — Policía Nacional (@policia) September 5, 2022

La policia espanyola ha desmantellatde processament de cocaïna i hi ha intervingut més deLa investigació, iniciada el 2020, ha permès desarticular l'organització, que operava des de diversos municipis barcelonins.Ara per ara, els cossos policials han detingut. A més, han intervingut les eines que usaven per fabricar la cocaïna, així com, cinc vehicles, una arma de foc, premses hidràuliques i altres dispositius electrònics.L'operació va iniciar-se el, quan els agents van tenir consciència de l'existència d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues. En aquesta primera fase ja van confiscar 33 quilos de cocaïna i 52.000 euros.A principis d'agost, la policia va observar com un dels dos investigats es reunia amb altres individus de forma. En registrar l'habitatge, van trobar-hi més substàncies químiques i altres materials. Pocs dies després, van detenir a tres persones més i van localitzar domicilis sospitosos aEn aquest últim van trobar-hi unEn total, van localitzar, cinc vehicles, 12 telèfons mòbils i sis rellotges d'alta gamma. Finalment, van detenir a una persona més per una presumpta implicació en els delictes, fet que els va conduir alde menor entitat que l'anterior i on van confiscar 292 quilos de drogues.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor