El govern espanyol obre la porta a «prorrogar» la gratuïtat de Rodalies

La ministra de Transports,, ha afirmat aquest dilluns que as'han expedit ja 200.000 abonaments amb elper promoure l'ús d'alternatives al cotxe, 170.000 d'aquests per a. "S'ha observat un increment de la demanda del 8-9%, però el sistema ha funcionat bé i s'ha pogut absorbir", ha apuntat.En declaracions a la premsa des de l'estació dede Barcelona, Sánchez ha apuntat que, en aquests moments, el govern espanyol no es planteja ni descarta allargar aquesta mesura que permet als usuaris comprar elsamb descompte o de forma totalment gratuïta. "Si s'ha de prorrogar la prorrogarem, però ara per no podem avançar res, hem de deixar passar els mesos", ha indicat."Tenim unes dades que són molt positives. Aquí a Catalunya hi ha més de 200.000 usuaris que han tret ja el seu abonament deo mitja distància, en concret de Rodalies, més de 170.000", ha indicat. A parer seu, aquestes dades "certifiquen" que la decisió d'aplicar descomptes al transport públic per combatre l'alça dels preus dels'ha demostrat "encertada".Aquest dilluns ha sigut el primer dia en què han coincidit la vigència dels descomptes al transport públic i l'activitat escolar normal. En el cas de l'estació de Sants, la principal de la capital catalana, l'activitat era intensa, però normal i no s'han registrat cues a les màquines per adquirir tiquets. Sánchez ha arribat des deen Rodalies a Barcelona, on l'esperaven, entre d'altres, el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament,Segons el regidor, la nova mesura permetrà incentivar la "" de nous usuaris entre la ciutadania que, normalment, fa servir el cotxe pels seus desplaçaments. "És obvi que lluny d'alguns alarmismes el funcionament ha sigut correcte i la mesura ha sigut molt ben rebuda. Serà una gran contribució pel foment del", ha afegit.En la mateixa línia, Sánchez ha destacat que la mesura s'està desenvolupant amb "" a tots els serveis de transport. Tanmateix, la ministra ha donat xifres sobre la rebuda dels descomptes al conjunt de l', on s'ha expedit uns 600.000 títols de diferents tipus. Inicialment, aquesta mesura d'estarà vigent fins al pròxim 31 de desembre.

