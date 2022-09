​En què m'he de fixar a l'hora de comprar un habitatge sostenible?

Què és exactament una casa sostenible?

Què fa que un habitatge sigui sostenible?

Es parla molt dei, de fet, les construccions d’obra nova ja s’aixequen, en la majoria dels casos, tenint en compte aquest tipus de criteris. L’edificació sostenible és una prioritat: així s’especifica en el Codi Tècnic d’Edificació (CTE), que és el marc normatiu que estableix les diferents exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.Més enllà dels estàndards, és evident que cada cop són més els ciutadans preocupats per la sostenibilitat. I això s’aplica en tots els àmbits. Com a l’hora de comprar un cotxe elèctric (la fabricació d’aquest tipus de vehicle es triplicarà en els tres pròxims anys), de triar noves fonts energètiques (com ara plaques fotovoltaiques) o d’adquirir productes de proximitat. Amb l’habitatge passa una mica el mateix.Ciutats com Barcelona compten amb un dels parcs més envellits de l'Estat. D’aquí que el consistori hagi proposat destinar més de 70 milions d’euros a la rehabilitació. Aquells que no vulguin optar per rehabilitar, perquè prefereixen comprar obra nova, hauran de tenir en compte diversos paràmetres i característiques que són fonamentals a l’hora d’Però, saps què fa que ho sigui o no? Com se certifica que una casa és més o menys sostenible? A pisos.com t’ho expliquem.Segons dades de GBCe, al nostre país els edificis són els responsables del 30,1% del consum final d’energia i del 25,1% de les emissions. Per tant, la rehabilitació energètica dels habitatges i la construcció d’obra nova han de gestar-se, ara més que mai, des de la perspectiva de la sostenibilitat.Un habitatge sostenible és una construcció que redueix el consum energètic al màxim, minimitzant a la vegada l’impacte ambiental sobre l’espai on ha estat ubicat. Per aconseguir-ho, aprofita els recursos disponibles, compta amb un bon sistema de climatització i, en la mesura de les seves possibilitats, incorpora sistemes que li permeten aprofitar els recursos naturals i fer ús de les energies renovables.Abans d’adquirir un habitatge sostenible hem de tenir clars quins són els criteris de sostenibilitat aplicats pel constructor. De fet, molts habitatges sostenibles compten amb segells o etiquetes atorgats per organitzacions certificadores internacionals (BREEAM, LEED, PASSIVHAUS, VERDE) que han valorat l’impacte de la construcció mitjançant criteris de benestar, salut, ubicació, energia, materials, residus, sòl o contaminació.En qualsevol cas, és alhora important que ens fixem en els següents aspectes de l’habitatge i fem, a través de la promotora o constructora, totes aquelles indagacions que són necessàries per comprovar la qualitat de l’habitatge quant a sostenibilitat:La vegetació, les zones arbrades i els espais oberts, facilitadors de la ventilació, són imprescindibles. Al mateix temps, és necessari que l’edificació aprofiti al màxim la llum natural.El seu origen ha de ser renovable i afavorir la mínima demanda energètica. La industrialització pot contribuir a fer els materials més lleugers i fàcils de transportar.És clau per aconseguir que el consum energètic sigui mínim i es pot fer a través de materials aïllants, sobretot aplicats en murs i finestres.L’energia que produirà fred i calor a l’habitatge ha de procedir de fonts netes i els aparells (calderes, bombes de calor) han de ser altament eficients. També cal pensar en sistemes de cogeneració per a l’energia elèctrica, com ara plaques fotovoltaiques o generadors eòlics.A l’interior de l’habitatge s’ha de comptar amb sistemes de reducció del consum d’aigua, tant en aixetes com en cisternes o dutxes. La recol·lecció de l’aigua de pluja o el reg per degoteig també són claus per al reaprofitament d’aquest recurs tan valuós com escàs.Per acabar, cal que el disseny arquitectònic s’hagi integrat plenament en les condicions climàtiques (sol, vent, pluges) i que l’habitatge pugui aprofitar-los naturalment.