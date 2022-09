ERC atribueix a Colau una «renúncia a governar» el retorn del turisme massiu

El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el darrer curs polític abans de les eleccions del maig assenyalant una de les principals tensions internes de l'actual govern municipal de Barcelona en Comú i PSC: el turisme. Segons el líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall, el retorn del turisme massiu d'aquest estiu ha tingut un impacte clar en la ciutadania que s'ha quedat a la ciutat. Alhora, això ha posat de manifest "una evident renúncia" de l'equip d'Ada Colau a "governar" aquest increment de visitants a la ciutat, arran de la fi de les restriccions de la pandèmia. El mateix representant republicà ha volgut deixar-ho clar: "Tots volem el turisme". Ara bé, la principal font de crítica a la coalició de comuns i socialistes ha estat "l'incompliment" de compromisos que s'haurien donat abans de l'estiu, ha insistit.



Preguntat per la possible incorporació de Xavier Trias com a cap de llista de JxCat als propers comicis municipals, després que avui l'exalcalde hi hagi tornat a deixar la porta oberta, Maragall ha tret pes a aquesta hipòtesi i ha incidit de manera implícita en les incerteses que envolten el projecte de Junts per Catalunya a Barcelona actualment. "Jo soc conscient de la força que té ERC i de les bones perspectives que ens trobem aquest curs. Dubto molt que altres forces puguin dir el mateix", ha respost a la pregunta concreta sobre el potencial retorn de Trias.

ERC també denuncia la delinqüència

Maragall no anirà a la Diada

Sobre elsque el govern municipal intentarà tirar endavant els pròxims mesos,portaveu d'Esquerra Republicana al consistori, ha apuntat que no es pot pretendre que es resolgui en "4 o 5 mesos" el que no s'ha solucionat "en 4 o 5 anys". D'aquesta manera, ha mencionat que els pròxims comptes seran "de tràmit" i ha plantejat la possibilitat quedel darrer pressupost, el més expansiu de la història de Barcelona, en què ERC s'hi va abstenir per facilitar-ne la tramitació.Maragall s'ha presentat com "l'alternativa" en un moment en què considera que hi ha unai s'ha focalitzat en denunciar mancances al voltant de la gestió de la neteja i del "desgovern" de la capital catalana. Entre d'altres, el líder d'ERC ha demanat explicacions sobre la vaga dels serveis de neteja , després que l'actual empresa encarregada del servei municipal no estigui complint els acords econòmics pactats amb anterioritat.En el mateix sentit, el representant republicà ha fet menció aper part de l'executiu municipal, amb menció especial a l'augment dels furts. Aquest últim detall, a més, té una especial rellevància política, ja que havia estat el PSC qui havia posat pressió sobre ERC els darrers mesos en subratllar que el grup republicà era l'únic amb representació al consistori que havia mostrat dubtes al voltant de les peticions de penar de manera més contundent la multireincidència. Si bé Maragall no ha entrat a valorar com s'ha d'abordar el fenomen, sí que l'ha mencionat com una de les principals preocupacions actuals a la ciutat.Pel que fa a la immediatesa política,també ha anunciat queconvocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) el proper Onze de Setembre. Considera que, a diferència d'altres ocasions, ja "no té cap pretensió unitària" i es devia de l'objectiu d'assenyalar l'Estat. Així, el regidor segueix el rumb marcat pel company de partit i president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ja va anunciar la setmana passada la mateixa decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor