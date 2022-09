Un home ha estat denunciat per omplir els gots dels participants d'una marató aamb rom i gravar-ho. L'(Indeporte) ha interposat aquesta denúncia davant ladesprés que es fessin públiques unes imatges en què es veia l'home omplint amb aquest alcohol els gots.Per fortuna, el director de l'ha explicat que cap dels participants va ingerir la beguda d'alcohol perquè la mateixa organització va adonar-se dels fets i va poder substituir la beguda per la correcta, que era, per hidratar els corredors. L'infractor es trobava en una situació clara d'embriaguesa.

