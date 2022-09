Els laments del poder judicial no estoven la dreta per renunciar al seu control

El bloqueig del PP persisteix

La interinitat té conseqüències

La renovació del TC, encaminada

Fa quatre anys que el(CGPJ) té el mandat caducat. El desacord entre, provocat pel bloqueig dels populars des que van perdre la majoria al Congrés l'any 2018, fa impossible desencallar una situació que cada dia que passa esdevé més insostenible. El discurs d'aquest dimecres de, president del CGPJ i cara més visible d'aquesta interinitat, se centrarà precisament en això: per quart any consecutiu, denunciarà la manca de renovació de l'òrgan i exigirà als principals partits polítics que es posin d'acord per renovar el govern dels jutges.Aquesta situació de bloqueig ha servit, en els darrers anys, per preservar i enfortir la, majoritària en aquest poder de l'Estat, especialment a la seva cúpula, dominada pel sector conservador. La negativa del PP de permetre la renovació del Consell General del Poder Judicial -que és l'encarregat de nomenar magistrats de les més altes instàncies judicials espanyoles, com ara el, l', el, els tribunals superiors de justícia i les audiències provincials- s'explica per la voluntat de preservar el control sobre aquest òrgan.La situació, però, ha esdevingut insostenible després de quatre anys d'interinitat. Les principals associacions professionals de jutges -l'- exigeixen des de fa temps acords per renovar els vocals caducats. Totes dues organitzacions entenen que la situació d'interinitat del CGPJ és el principal repte que cal afrontar aquest curs i coincideixen que la renovació és una exigència inajornable. També hi ha altres reptes, com la renovació del TC, ja encaminada si res no es torça, o l'obertura de noves places per descongestionar els tribunals.Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, de tarannà progressista, assegura que és "imprescindible" la renovació del govern dels jutges. "S'ha de fer de manera immediata", diu la portaveu,, que remarca, en declaracions a, que s'ha de fer seguint la legislació actual. L'Associació Professional de la Magistratura, de caire conservador, va en la mateixa línia i exigeix al PSOE i PP que desbloquegin la situació i deixin de "marejar la perdiu". En una entrevista recent, la presidenta de l'associacióavisava que la manca de renovació "posa en dubte" l'aparença d'independència judicial.La qüestió marcarà la jornada d'aquest dimecres al Tribunal Suprem. La sala de plens, la més noble de la casa, acollirà l'obertura de l'any judicial, la quarta amb l'òrgan de govern dels jutges en funcions. Hi seran Lesmes, el rei Felip VI i, per primera vegada, el nou fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que relleva. L'any passat, Lesmes ja va assenyalar l'anomalia que suposa tenir un CGPJ caducat i va exigir a PSOE i PP abandonar la "lluita partidista" i desencallar la situació. El president del CGPJ, però, no s'ha plantejat dimitir per forçar una sacsejada de l'òrgan. Tampoc els vocals que tenen el mandat caducat des de ja fa temps.El CGPJ està format per 20 membres escollits pel Congrés i el Senat per un període de cinc anys. Els vocals escullen el president, en aquest cas Carlos Lesmes, que també és president del Tribunal Suprem, el tribunal més alt en la jerarquia judicial espanyola. A dia d'avui, la majoria dels membres del CGPJ és conservadora, escollits a proposta del PP, cosa que respon al context polític de 2013, quan hi havia majoria absoluta dels populars a les Corts. Lesmes va ser alt càrrec del govern de, partidari de la repressió contra l'independentisme i contrari als indults Per renovar el CGPJ cal una majoria àmplia al Congrés i al Senat, i el PP utilitza els seus diputats per impedir-ho. L'any 2018 es va assolir un acord per situar Manuel Marchena , president de la sala segona del Suprem, al capdavant del CGPJ, però la filtració d'uns missatges del dirigent del PP-deia que amb Marchena controlarien el Suprem "per la porta del darrere"- va desactivar l'operació. Faltaven poques setmanes per al judici del procés, amb un tribunal presidit pel mateix Marchena. Des d'aleshores, hi ha hagut intents de pacte més encaminats a fer veure que s'està intentant desbloquejar la situació que no pas amb voluntat real de desencallar-la.La manca de renovació té conseqüències, especialment en el Tribunal Suprem, perquè la llei estableix que els vocals amb mandat caducat no poden fer nomenaments i, poc a poc, la plantilla de jutges de l'alt tribunal -també d'altres òrgans judicials- va disminuint per jubilacions o mort de magistrats. "", deia Lesmes aquest dilluns, després de la presa de possessió de García Ortiz com a nou fiscal general. Res no fa pensar que PP i PSOE arribin a un acord aviat, per tant la situació d'interinitat continuarà.El darrer plantejament que ha fet el PP suposa, a la pràctica, persistir en el bloqueig. Al juliol, el vicesecretari popularva exigir frenar la llei per renovar el TC -a la qual s'hi oposa, també, el CGPJ- a canvi de negociar la renovació del govern dels jutges, i treballar paral·lelament en una reforma de la llei orgànica del Poder Judicial. El govern espanyol manté que els populars han d'abandonar "excuses i exigències", complir la Constitució i facilitar la renovació dels òrgans constitucionals.Tant amb, com ara amb, el PP no vol perdre el control del CGPJ. Sí que perdrà la majoria, molt probablement, al Tribunal Constitucional. Aquest és un altre dels reptes que té per davant el Poder Judicial en aquestes properes setmanes. Hi ha optimisme pel fet de poder renovar, finalment, l'alt tribunal espanyol. La reforma de la llei impulsada pel-i que el PP considera inconstitucional i que incomoda també Lesmes- permetrà al govern espanyol i al CGPJ nomenar dos magistrats respectivament per substituir els jutges caducats.L'òrgan de govern dels jutges es reunirà dijous per abordar aquests nomenaments i l'objectiu és fer-los aquest mateix desembre. Lesmes apuntava aquest dilluns que els nomenaments són complicats i que caldrà negociar. Per la seva banda, el govern espanyol també escollirà dos magistrats. El resultat final implicarà un canvi en la majoria del Tribunal Constitucional, que en la darrera dècada ha estat controlada pel. Si la renovació de l'alt tribunal sembla encaminada, el principal repte d'aquest curs al Poder Judicial, la seva pròpia renovació, continua encallada.

