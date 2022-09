Arrimadas convoca un congrés extraordinari de Ciutadans al gener però no aclareix el seu futur

La líder de Ciutadans,, ha cedit davant les veus cada cop més nombroses que li exigien la convocatòria d'un, però vol controlar els terminis, seguint el procés de refundació interna que va engegar la formació unionista el juny passat. El partit unionista arrossega des del 2019 una suma de fracassos electorals, desercions i pèrdua de militància que han fet que hagi perdut la major part de la seva presència institucional allí on s'han celebrat eleccions.Arrimadas ha anunciat que entre desembre i gener Ciutadans culminarà lainterna i tot seguit es farà l'assemblea extraordinària. No ha volgut aclarir si ella té pensat presentar-se a lai tan sols ha dit que l'important "no és el qui sinó el què". Ha considerat que hi ha prou temps entre gener i maig per preparar bé la campanya de les municipals i autonòmiques de la primavera.La presidenta de Cs ha comparegut després de la reunió de la comissió permanent de la formació explicat que el procés de refundació engegat pel partit han avançat, amb la participació de més de 2.000 militants. Arrimadas ha reconegut que la situació del partit ési haafirmat que la formació necessita canviar la seva imatge i la seva comunicació, refermant els senyals d'identitat. Ha presentat Cs com l'única força política que "defensa totes les llibertats", des de la política econòmica fins a "decidir amb qui et vols casar".[noticia]238816[/noticia*Reduïts a un grup deen les eleccions de novembre del 2019, Ciutadans ha anat quedant bandejat dels parlaments i municipis. A Catalunya, bressol un dia d'allò que van ser, van passar de 36 diputats a només sis. A Andalusia, les darreres eleccions que han tingut lloc, van veure el seu grup de 21 escons reduït a només un L'aparició, la setmana passada, d'un manifest signat per més de 400 càrrecs aplegats en el col·lectiu, que reclamava la convocatòria d'un congrés extraordinari, ha estat el darrer moviment intern d'oposició i el que ha resultat definitiu per forçar la ma d'Arrimadas. Fins ara, la líder del partit volia delimitar el debat intern a un procés deque implicava també un possible canvi de sigles per reforçar el suposat liberalisme de la formació. Però no n'hi haurà prou. Ara, Inés Arrimadas haurà de batre's en un congrés si vol salvar el càrrec.Inés Arrimadas ha anunciat que serà a Barcelona per celebrar un acte al Parlament per recordar els fets dels diesdel 2017, un fet que li ha servit per tornar a enarborar la posició de l'antisobiranisme. Arrimadas ha reiterat la posició de Ciutadans de "no cedir ni un mil·límetre enfront el nacionalisme".

