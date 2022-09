El curs escolar arrenca amb normalitat, tot i el canvi de calendari

Protesta per un professor "conflictiu"

Elhaaquest dilluns per als alumnes d'infantil i primària. Ho ha fet amb, tot i que s'ha iniciat una setmana abans respecte als cursos anteriors. Normalitat perquè ja no hi ha normativa Covid als centres, perquè cap escola ha d'aplicar el 25% de castellà i perquè els sindicats han suspès finalment les vagues que amenaçaven els primers dies del curs.Les protestes al carrer i les vagues anunciades van apartar-se del calendari gràcies a unsignat entre el departament d'Educació i els principals sindicats, després de mesos amb el conflicte encallat. Els docents, doncs, han aconseguiti la conselleria ha anunciat lai professors. Així, els infants dels tres als dotze anys han tornat a omplir aquest dilluns les escoles del país, tot i que només durant el matí.Una de les novetats d'aquest curs escolar és que durant el setembre es faràals centres d'infantil i primària. Les tardes estan destinades a lesobligatòries que han d'oferir els centres fins a les 16.30 hores. Tot i la problemàtica que han tingut els centres per trobar monitors que puguin treballar durant aquest mes, les escoles del país estan preparades per afrontar aquest nou setembre.Sobre l', elshan estat els mésamb la mesura, ja que consideren que no han tingut temps suficient per preparar el curs. Tenen la sensació d'haver anat a contrarellotge per poder-ho tenir tot a punt amb els pocs dies de juliol i només dos al setembre abans que els nens omplissin les aules. Les, per la seva part, estan majoritàriamentamb el nou calendari, ja que asseguren que els erai així es poden retrobar amb els companys.La, però, s'ha vist tacada per laque els pares d'una escola d'(Noguera) han protagonitzat a primera hora del matí davant del centre. Més d'una cinquantena de persones, entre pares i veïns, han protestat a les portes de l'escola Els Planells contra unassignat a una línia de. S'ha desplegat una pancarta i s'han concentrat al carrer durant l'entrada de mestres i alumnes.La majoria de famílies afectades per la designació d'aquest docent no han portat els seus fills a classe perquè consideren quei es tracta d'una persona de. Es remeten als antecedents del mateix docents en altres cursos i centres de la mateixa demarcació de Lleida. Per aixòEl Departament d'Educació va assignar al grup de P3 en qüestió un altre tutor per tal que el professor problemàtic no hagi d'exercir en solitari però per les famílies, aquestesi per això han fet la plantada a les portes del centre el dia de l'inici de curs i de moment, no preveuen portar els fills a classe.Els pares es remeten als "" que arrossega aquest professor amben moltes de les escoles per on ha passat, al mateix municipi d'Artesa de Segre els anys 2004 i 2005, però també a Tremp, a Barruera (Alta Ribagorça), a Sort, i a la Vall Fosca (Pallars Jussà).En aquest sentit, lamenten que a la majoria de les escoles on ha estat assignat, ha calgut posar un docent per supervisar-lo i seguir així el curs amb normalitat. Les famílies asseguren que el docentperquè hi havia una "evidència de".

