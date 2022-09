Junts marca distàncies amb ERC i crida a «omplir els carrers» per la Diada

En un moment en quèestà marcant distàncies amb l'enfocament de la Diada protagonitzat per l'(ANC), molt centrat en la crítica als partits que formen part del Govern, Junts envia un missatge diàfan: "Omplim els carrers". En aquests termes s'ha expressat el portaveu del partit, Josep Rius, en la roda de premsa posterior a l'executiva d'aquest dilluns. Tres dies després que el president Pere Aragonès formalitzés que no assistiria a la Diada , Rius ha apuntat que la mobilització és "imprescindible", i ha assenyalat que no és moment de "partidismes"."És important que aquesta Diada. La mobilització ciutadana és una eina imprescindible per aconseguir la independència, juntament amb l'acció política i institucional", ha apuntat Rius, que ha recordat que enguany es compleixen 5 anys del referèndum de l'1-O. El portaveu de la formació ha indicat que la Diada. "És un moment per mostrar unitat: fem una crida a tothom que hi assisteixi", ha remarcat el també diputat, que ha ressaltat la "necessitat" de complir amb l'acord de legislatura amb ERC. "La millor manera de garantir estabilitat és fent complir els pactes", ha apuntat Rius, que ha indicat que totes les propostesque s'han demanat des dels republicans ja han estat enviades.Són aquestes: constitució d'un espai de, que qui hagi un front unitari ai passar de laa la "negociació". Es tracta de tres propostes que ja formen part de l'acord rubricat per propiciar la formació del Govern de coalició. "La negociació s'ha de basar en l'autodeterminació i l'amnistia. Ara és el moment", ha apuntat Rius, que ha indicat que, secretària general d'ERC, ja ha admès que el 2023 la taula no tindrà recorregut . La mesa, en tot cas, s'ha de tornar a reunir al llarg d'aquesta tardor, com es va acordar al juliol a Madrid.La setmana passada, Junts va celebrar una jornada de debat a Pals en la qual es va avaluar el resultat de l'auditoria del pacte de legislatura signat el maig de l'any passat entre Pere Aragonès i. El resultat de la tasca, codirigida per Rius i la consellera, sosté que el Govern aprova en clau sectorial però suspèn pel que fa al procés, perquè ni s'ha constituït la direcció estratègica del procés ni s'ha estructurat un front unitari al. La setmana passada, el secretari general de la formació, va assenyalar que la possibilitat de sortir del Govern és "real" , malgrat que la seva prioritat és "fer complir" l'acord abans que trencar-lo. El contactes amb ERC per provar de pactar un nou full de ruta són imminents amb la vista posada en el debat de política general de finals de setembre Una de les discrepàncies que s'han evidenciat en les últimes hores és per la Diada. Aragonès va oficialitzar -sense sortir a explicar-ho públicament- que no aniria a la manifestació organitzada per l'(ANC) pel seu discurs crític amb els partits. La resposta de Junts va ser immediata: van fer públic que el vicepresidentparticiparia a la concentració i, poca estona després, es va confirmar oficialment que hi serien tots els consellers de Junts. "No és una manifestació contra els partits, és una manifestació independentista", ressalten des del partit., la seva presidenta, també té previst acudir-hi amb normalitat.

