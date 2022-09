Detingut un home amb intenció de cometre un atac terrorista a Catalunya

L'amenaça terrorista continua vigent a tot Europa. Avui la feina silenciosa i incessant de @mossos ha permès la detenció d'un presumpte terrorista. Continuarem destinant tots els recursos necessaris per evitar atemptats i protegir la ciutadana. https://t.co/a73bkAU8QT — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) September 5, 2022

Agents delsvan detenir aquest divendres un home a l'que tenia intenció de cometre unterrorista a. Segons ha informat la policia catalana aquest dilluns, és el presumpte autor d'un delicte d'autocapacitació i adoctrinament terrorista.Laes va iniciar a finals de maig arran de la localització d’una granada de la guerra civil en un domicili d'Empuriabrava. En aquell moment, els agents del TEDAX van recollir l’artefacte i el van analitzar. Els agents d’informació es van fer càrrec de la investigació i van identificar les persones que tenien ocupat el domicili.Els mossos van poder concloure que l’home havia canviat la seva actitud, per una més agressiva, també el seu aspecte físic i feia manifestacions a favor d’organitzacions terroristes, inclosa la intenció de cometre una acció violenta a Catalunya abans de marxar a països en conflicte. També es va detectar que el detingut consumia i compartia material de contingut gihadista, majoritàriament relacionats amb el martiri.Durant la investigació es va poder constatar com el detingut s’havia altamenti s’havia adherit plenament als postulats ideològics de l’organització terrorista, interioritzant els seus missatges i duent a terme un intens procés de difusió massiva de continguts i missatges gihadistes a terceres persones als qui animava a cometre accions violentes.Aquesta investigació ha permès la desarticulació d’aquest home, resident a Empuriabrava i que es trobava en un avançat procés de radicalització amb convicció i el propòsit d’atemptar. Durant el temps que ha durat la investigació, aquest home ha estat sotmès a una vigilància exhaustiva per part de la Comissaria General d’Informació dels Mossos. El detingut ha ingressat al(CIE), pendent d’un procediment d’expulsió per seguretat nacional.

