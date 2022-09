Quins concerts es faran a Barcelona durant la tardor?

Distrito Urbano, 18 de setembre

Becky G, en un concert al festival The Governors Ball. Foto: Instagram

Counting Crows, 26 de setembre

El cantant de Counting Crows, Ben Mize, en un dels concerts de la banda als Estats Units. Foto: Instagram

Angel Olsen, 30 de setembre

Angel Olsen, en una imatge promocional Foto: Instagram

Backstreet Boys, 6 d'octubre

Els Backstreet Boys, en un concert al Canadà amb motiu del DNA World Tour. Foto: Instagram

Una de les bandes més mítiques de la història, els Backstreet Boys, arriben al Palau Sant Jordi pel DNA World Tour. La boy band aterra a la capital catalana per fer tremolar l'audiència amb l'últim àlbum del grup, DNA, i amb algunes de les seves mítiques cançons, que ja s'han convertit en tot un himne, com Everybody o I want it that way. El preu dels tiquets és una mica més elevat que en els casos anteriors, ja que tenen un cost mínim de 141 euros i màxim de 1.080.

Melendi, 9 d'octubre

Melendi, en un dels seus últims concerts a Madrid Foto: Instagram

Antònia Font, 15 d'octubre

Antònia Font, al Primavera Sound Foto: ACN

Manolo García, 5 de novembre

Manolo García, en una imatge promocional. Foto: David Ruano



Lil Nas X, 17 de novembre

Lil Nas, X en una imatge promocional. Foto: Instagram

Rigoberta Bandini, 24 de novembre

Riboberta Bandini, durant la semifinal del Benidorm Fest 2022 Foto: Europa Press

Sopa de cabra, 26 de novembre

Els Sopa de Cabra durant un dels seus últims concerts. Foto: Ruben Garsi

Concerts i més concerts. La capital catalana s'omple de música per donar la benvinguda a la tardor ii límits socials de la pandèmia., en els quals els espectadors es reuniran per assistir a espectacles que fa més de tres anys que s'havien anunciat -però que la Covid-19 va limitar- i d'altres més recents, però igualment esperats.D'entre totes les ofertes disponibles, avui us recomanemque us faran cridar, ballar i gaudir com només la bona música sap.El festival Distrito Urbano, en format macroconcert, arriba a Barcelona, una de les tres ciutats que consta en la seva petita gira, que passarà també per Bilbao i Madrid. L'espectacle agrupa ala artistes urbans que han aconseguit estar entre els 50 més escoltats aquest estiu. A la cartellera figuren noms com els de. Les entrades oscil·len entre els, segons la localització, i encara es poden obtenir a través de la web oficial.Els compositors d'Accidentally in love -i altres temes mítics que van sonar a la saga cinematogràfica Shrek- arriben a laamb els ritmes rock i country que tant els caracteritzen. Barcelona és un dels destins que figuren entre la llarga llista de ciutats que visitaran durant la seva gira mundial. El preu dels tiquets, que poden adquirir-se a través de la seva web, vaper a les persones VIP.L'artista estatunidenca Angel Olsen no ha deixat d'acumular èxits des de la publicació del seu single My woman, així que era qüestió de temps que vingués cap a Barcelona. Amb el seu darrer disc,, s'ha consolidat en el món de l'estil country, un ritme que portarà a laa finals de setembre d'enguany. Tot i que les entrades estan gairebé exhaurides, encara n'hi ha disponibles per un cost d'entreLa gira, que també portarà al cantant asturià als Estats Units, fa parada alper presentar els temes musicals del seu darrer àlbum,, i també per recordar algunes de les cançons més memorables del seu repertori, com Tu jardín con enanitos, Caminando por la vida o Un violinista en tu tejado. Els tiquets estan disponibles per un cost que oscil·la entre elsLa banda mallorquina travessa el mar Mediterrani per portar les melodies del seu darrer disc,, alAntònia Font, coneguda pels seus ritmes pop i les seves lletres commovedores, té les entrades disponibles a la web per un preu mínim deL'exlíder de la banda El último de la fila fa la seva. Amb un format més proper i personal, Manolo García sortirà a l'escenari delacompanyat per una orquestra de guitarres acústiques espanyoles, pianos i violins, entre altres instruments. Els tiquets, que poden comprar-se en línia, oscil·len entre elsEl jove raper i cantant Lil Nas, nominat fins a dues vegades a, organitza, enguany, una de les seves primeres gires mundials, que el portarà pels Estats Units, Alemanya i França, entre altres territoris. També ha fet un forat, però, per la capital catalana, on arribarà a mitjans de novembre. Elserà l'escenari de les seves músiques, que ballen entre el hip-hop, el country i el trap. Malgrat que les entrades estan gairebé esgotades, n'hi ha de disponibles per un preu d'entreL'autora d'Ay mamá, que s'ha convertit en un delsd'enguany, fa parada també a Barcelona, al, en la darrera gira que farà l'artista abans de ladels escenaris que va anunciar fa uns mesos. Els tiquets per a Rigoberta Bandini amb un, poden adquirir-se en línia, però bona part de les localitats estan ja exhaurides.Sota el nom de, Sopa de Cabra celebra tres dècades als escenaris amb una sèrie de concerts arreu del territori català. La capital catalana tanca la seva petita gira, on toquen a finals de novembre al, l'escenari que tantes vegades ha vibrat al compàs de les seves cançons. Tot i que queden dos mesos per a la seva actuació, ja s'han comprat bona part de les entrades. Les que queden disponibles, estan a un preu d'entre

