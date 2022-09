El pequeño vestido de Superman que acompañaba a la familia Boric Font a votar, daba vueltas alrededor del Presidente Gabriel Boric mientras este daba su discurso.



🎥® AgenciaUno TV/Víctor Silva pic.twitter.com/1yQGA7thsO — AgenciaUno (@agenciaunochile) September 4, 2022

Fan de este momentazo! Un niño vestido de Superman en bicicleta gira en torno a Boric durante su comparecencia 🤣🤣 pic.twitter.com/qkRN0txcoO — Irene Cacabelos (@ICacabelos) September 4, 2022

ha celebrat aquest diumenge un plebiscit per decidir sobre una nova, que finalment no ha trobat els suports per tirar endavant i, de fet , ha estat rebutjada amb una àmplia majoria . La jornada, més enllà del debat i votació sobre la reforma, també ha deixat una escena còmica durant el discurs deEl president xilè atenia els mitjans de comunicació després d'exercir el seu vot quan un nen disfressat dei en. Curiosament, el nen, de nom Ignacio, té cert vincle amb Boric. I és que ladel mandatari llatinoamericà cuida al petit en el marc d'un programa d'Pel que fa a la votació, el Servei Electoral del país (Servel) ha informat que, segons les dades provisionals, el "no" al referèndum del projecte d'una novas'ha imposat enfront del "sí" de forma molt clara. Amb el 99,86 % de les taules escrutades, el 61,87 % dels vots dels xilens s'han oposat al nou-gairebé 7,9 milions de ciutadans-, mentre que el 38,13 % s'hi han mostrat a favor -poc més de 4,8 milions-.

