L'amo d'un gos es llança al riu Cardener per salvar-lo i en surten tots dos sans i estalvis

L's'ha llançat al, al passeig del Riu de, per salvar l'animal, que hi havia caigut. L'home, que havia trucat a emergències en un primer moment, va decidir llançar-se al riu en veure que el seu gos hi havia anat a parar després de creuar unes bardisses que hi havia a la llera.En l'operatiu hi van participar agents de lai dels Bombers, i fins i tot es van arribar a activar la secció dedelsdels, tot i que no van arribar a desplaçar-se.Quan Bombers i Policia Local van arribar a lloc, l'home ja era al riu amb el gos agafat, i la seva actuació es va limitar a ajudar-lo a sortir-ne. Tots dos, tant el gos com es seu amo, vanen l'episodi.

