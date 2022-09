Un apunyalament múltiple deixa almenys 10 morts i 15 ferits al Canadà

Almenys 10 persones han estat assassinades i 15 han resultat ferides en un apunyalament en la província de, situada al centre del. Segons ha informat en una roda de premsa la policia a càrrec de la investigació,, elsvan atacar al carrer de forma premeditada algunes víctimes, mentre que d'altres van seleccionar-se a l'atzar. Ara per ara,Els fets es remunten a la matinada de diumenge, quan els cossos policials van rebre la primera trucada que informava d'un assassinat múltiple a la zona. Les alertes van anar en augment. És per això que"Algunes persones podrien haver arribat als hospitals a peu", apunta Blackmore.Els atacs no van concentrar-se en una àrea, sinó que van estendre's 25 quilòmetres de distància, fent que hi hagi fins a 13 escenaris criminals. Les autoritats han declarati han establit centres d'operacions per proporcionar suport sanitari a les comunitats afectades. D'altra banda, han identificat els autors com atot i que encara no els han detingut.El primer ministre canadenc,, ha descrit els assassinats com a "horrorosos" a través del seu compte de Twitter i ha donat el condol als familiars i amics de les víctimes. També ha aprofitat per aclarir que el govern segueix de prop la investigació per a localitzar com abans millor els atacants. L'apunyalament és una de lesdurant els darrers anys, després que en 2020 un home vestit de policia assassinés 16 persones en la província de Nova Escòcia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor