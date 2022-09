Aplaudida resposta del propietari d'un restaurant a un client: «Els treballadors tenen vida»

Me duelen las manos de aplaudir la respuesta de este propietario, ASÍ SÍ. pic.twitter.com/WoAvg1MvQQ — Soy Camarero (@soycamarero) September 1, 2022

Elsa feines de tanta exigència com lapoden arribar a ser un maldecap pels treballadors. Malgrat que per llei no hauria de passar, és habitual que en alguns llocs els propietaris facin treballar més hores o no doninal personal. Però també hi ha casos en què s'intenta respectar de la millor manera possible la conciliació amb la vida privada i un bon exemple d'això s'ha fet viral aTot ve per una queixa d'un client a través de, en què critica que no se li donés una taula amb l'argument que no tenien reserva i que latancava en 15 minuts. La persona també aprofita per donar una estrella sobre cinc al local, el restaurant, a, aEl propietari confirma que no es va atendre a les dues persones perquè van arribar 10 minuts abans de tancar la cuina i senseun 22 d'agost. La raó d'aquesta decisió, segons explica la mateixa resposta, és que "els treballadors tenen un(i una) amb el que han de complir i que arribin a 10 minuts de tancar i sense reserva no és motiu per allargar el seu horari".L'amo del local també recorda que històricament hi ha locals del sector que han fet qualsevol cosa per complir amb elsdels clients però que no és la forma de funcionar en aquest establiment. Per evitar futurs malentesos, els recomana alsfer una reserva abans d'anar al

