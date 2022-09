Cambray defensa que l'avançament del curs escolar es consolidi l'any que ve

El conseller d'Educació,, ha afirmat que la intenció del Govern és que el nou-amb arrencada a principis de setembre- s'estabilitzi en els pròxims cursos. Així ho ha defensat en una entrevista a Els Matins de TV3, on ha apuntat que el seu departament farà unade la mesura per estudiar-ne el rendiment. "Acompanyarem els centres i en farem una avaluació", ha apuntat Cambray. El conseller ha apuntat que, si la valoració és positiva, el curs que ve començarà amb el mateix calendari d'aquest. El titular d'ha recordat que, quan va assumir el càrrec, tenia quatre informes educatius favorables a iniciar les classes abans.Després del pacte amb els sindicats educatius que evitarà un setembre amb vagues -a canvi de la incorporació dea partir del gener per reduir unade les plantilles-, Cambray ha defensat l'esforç pressupostari fet, que suposa una inversió de. "Podem garantir que els mestres els tindrem al gener", ha expressat el conseller, que ha recordat que així es donarà resposta a la "", vigent des de fa una dècada. "Guanyarem una hora qualitativa per a nous projectes", ha afegit.El conseller d'Educació també ha destacat la voluntat d'explorar la recuperació de laa l'escola pública, per bé que ha evitat concrecions. "No m'agraden lesentre l'i la concertada", ha argumentat, tot recordant que quan es va implantar la mesura "va haver-hi vagues".En relació alde l'alumnat -una de les principals preocupacions de la conselleria i el conjunt de la comunitat docent-, Cambray ha admès que hi ha una "", especialment en. Ha recordat els efectes de la pandèmia en els mètodes d'aprenentatge, però ha demanat aplicar canvis. "N'hem de ser capaços". "Els nous currículums hi tenen molt a veure", ha destacat. El titular d'Educació ha especificat que el seu departament pretén validar elsen un termini de dues o tres setmanes per fer-ne el trasllat després als centres.

