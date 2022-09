El pallasso Jango Edwards anuncia que té un càncer terminal

El pallasso, actor i còmic nord-americà Jango Edwards ha anunciat que té un càncer terminal i que deixa el Festival of Fools com a llegat artístic "i regal a Barcelona". "Aquest és el meu últim any a la vida, m'estic morint. Tinc càncer, és per això que tinc la mà i el cap així", ha confirmat Edwards en declaracions a TV3. "Però no m'importa perquè la mort és inevitable. I com que m'estimo aquesta ciutat li vull fer aquest regal: un mes amb 22 espectacles de pallassos d'arreu del món", ha assenyalat el clown nord-americà, retirat fa dos anys i establert a la capital catalana.El Festival of Fools se celebra enguany del 2 de setembre al 2 d'octubre amb una vintena d'espectacles i noms destacats com Leo Bassi, Tortell Poltrona o Pepa Plana. Quatre espectacles de sala, vuit gales d’artistes internacionals, dos master class obertes, quatre cercaviles, un acting de carrer i un programa paral·lel de cinema configuren la programació 2022 del festival.Entre els seus protagonistes hi ha Leo Bassi, Jango Edwards, Johnny Melville, Tortell Poltrona i Pepa Plana. A cinc teatres de la ciutat de Barcelona (El Cercle de Gràcia, Lluïsos de Gràcia, Lluïsos d’Horta, Foment Hortenc i La Gleva Teatre) s’hi presenten en total 14 espectacles a preus populars.També hi ha activitats gratuïtes com una sessió inaugural amb Leo Bassi a la Barceloneta aquest diumenge, quatre desfilades de carrer de la Fools Militia, la presentació del llibre Amsterdam’s Compleat Fools, una gran cloenda a la Plaça del Nord i la mostra de pel·lícules Festival of Fools al Centre Cívic Drassanes.A més de Jango Edwards i Johnny Melville, entre les estrelles internacionals que participen en el Festival hi ha Nola Rae, Fools Brothers, Jeroen van der Lee, Tanja Simma, Tortell Poltrona i Pepa Plana. El certamen està organitzat pel Nouveau Clown Institut, una xarxa global amb més de 4.000 membres, i compta amb la col·laboració de la Federació d’Ateneus de Catalunya i el suport de la Generalitat de Catalunya.

