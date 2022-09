​Rescatada amb vida i mar endins una noia que va desaparèixer a la Barceloneta

ÚLTIMA HORA: Localitzada VIVA la noia que els equips d’emergència buscaven des d’anit davant de la Barceloneta.Ha aparegut a 2 milles mar endins (3’2 quilòmetres) i l’ha trobat la tripulació d’un vaixell mercant. Ha estat més de 6h a l’aigua. Està ingressada a l’Hospital del Mar. pic.twitter.com/ttCWPBVs4k — Anna Punsí (@punsix) September 5, 2022

La noia que els equips d’emergència buscaven des aquest diumenge a la nit davant de laha aparegut viva, segons ha avançat la periodista Anna Punsí. Ha apareguta 3,2 quilòmetres, on l’ha trobat la tripulació d’un vaixell mercant a les 4 de la matinada.. Un cop rescatada, ha estat atesa a la platja pels serveis del SEM i ha estat traslladada a l’Hospital del Mar.Els equips d’emergència delsla buscaven des de diumenge a la nit per mar i aire, des que uns testimonis havien alertat que la dona tenia les seves coses a la sorra i que no havia sortit de l’aigua, quan ja era fosc, als voltants de les 10 del vespre.

