Caminar després de menjar és beneficiós per a la salut

Ni la sobretaula ni estar-se moltes hores asseguts són bones per a la salut. Una revisió d'estudis realitzada per investigadors de la Universitat de Limerick, a Irlanda, conclou que, encara que no sigui massa estona, té unen la, i més específicament en la prevenció de malalties com la diabetis.El metaestudi, publicat a Sports Medicine, assegura ques per obtenir aquests beneficis, alhora que detalla que és importantmoltseguit de. Així, la revisió assegura que aixecar-se de tant en tant ja aporta beneficis al nostre cos.Segons detallen els autors, acumular moltes hores seguides asseguts ésPer què? Elsdeen sang són molt elevats si no ens movem després de menjar. Per comprovar-ho van mesurar aquests nivells en diferents persones des de 30 minuts i fins tres o quatre hores després d'un àpat.El resultat:Això no obstant, no té efecte ni sobre els nivells d'insulina ni per la tensió arterial. Ara bé, fer pauses i caminar lentament també eleva la secreció d'insulina. Per tant, la revisió conclou que les petites pauses d'entre 2 i 5 minuts cada mitja hora ajuden a

