Vídeo | La piscina més gran i alta d'Europa és més a prop del que penses

Doncs bé, avui resoldrem aquesta pregunta per partida doble i és que la piscina més gran d'Europa també és la més alta. I, com a grata sorpresa: és més a prop del que penses.Forma part de les instal·lacions d'un, està feta d'antics contenidors de vaixell reciclats, està climatitzada -per la qual cosa es pot gaudir d'ella en qualsevol època de l'any- i té poc més d'un any, ja que es va inaugurar el 15 de juny del 2021.és dins de la reserva ecològica de pinedes més gran de la península Ibèrica.Més concretament, la piscina més gran i alta d'Europa és a Portugal, al resort Ohai, a només 30 minuts caminant -i cinc en cotxe- de la localitat que li dona nom, i també a molt pocs quilòmetres d'una de les platges del país més famoses per als i les aficionades al surf d'arreu del món.La construcció del càmping fa, està formada per cinc contenidors, que, alhora, conformen piscines de diferents altures. Cadascuna mesura 5 x 12 i 2,4 x 12 metres i té obertures envidrades als laterals perquè els banyistes pugui gaudir de l'entorn submergit a les seves aigües.Des d'Ohai han explicat que, a banda dels materials amb els quals està feta, la piscina ésperquè, han assegurat, en el seu disseny i fabricació s'han seguit protocols de qualitat i sostenibilitat. Per exemple, s'ha fet servir, il·luminació amb leds de baix consum,i vidres de baixa emissió. Tot plegat, amb l'objectiu de reduir l'impacte de la construcció en la naturalesa.

