El truc definitiu per treure un anell en cas de quedar-se encallat

🎥 Sabries com reaccionar en el cas de no poder treure't un anell? Mira el següent vídeo i veuràs la maniobra que han executat els #BBVV del Parc d'Horta de Sant Joan on fan una extracció d'anell sense fer ús de la serra.#ideesdebomber 👨‍🚒 pic.twitter.com/UXNEpgXNAr — Bombers (@bomberscat) September 4, 2022

Qui més qui menys ha viscut unaen veure queque portava posat. Els nervis s'activen i, en lloc d'aturar-se i pensar calmadament, la reacció automàtica és començar a girar l'anell i fer força per treure-la. Gairebé sempre sense bons resultats.Aquests líquids són, sovint, utilitzats per ajudar l'anell a lliscar millor pel dit. El resultat, però, no sempre és l'esperat. Així, en molts casos l'usuari opta finalment peri acabar amb el patiment.Elstenen la. Mitjançant un vídeo que han publicat al seu compte de Twitter mostren el truc definitiu peren cas que quedin encallats. Només es necessita. Tal com mostren al vídeo, cal primer passar la punta del fil per sota de l'anell i després acaragolar al dit la resta de fil. A poc a poc, i girant la punta que estava solta, l'anell sortirà sense problemes gràcies al fil.

