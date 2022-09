Troben un crani de persona a Collserola

Un grup d'excursionistes haunen una zona de la muntanya de, prop del Tibidabo. Segons ha avançat el digital Tot Sant Cugat, es tracta de, tot i que no se sap, per ara, a quina època pertanyen.Els Mossos d'Esquadra han estat els encarregats de traslladar les restes a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Sobre l'origen del crani, creuen que podria ser unaque ha sortit a la vista de la gent gràcies a les pluges intenses d'aquesta setmana.La troballa és d'aquest dissabte a mitja tarda. Els excursionistes es van sorprendre en veure el crani sobresortint del terra. Era unque després va anar a rescatar l'ADF de Sant Cugat per finalment entregar-lo als Mossos.

