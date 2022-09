Resolta l'avaria a la catenària a Barcelona: les línies de Rodalies recuperaren els horaris

Adif ha comunicat que a les 16.15 hores hai que els trens de l'aniranprogressivament la sevahabituals.Els retards a les tres línies han sa partir de les 12.30 hores d'aquest diumenge per una incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric al túnelEls combois de Rodalies han hagut de circular per via única entre Sants i Sant Andreu Arenal, amb desviaments selectius per passeig de Gràcia. A les 15.16 hores s'ha suprimit la circulació de trens de la R1 entre Barcelona i Mataró, i alguns combois de l'R3 no han arribat fins a l'Hospitalet i s'han quedat a Sant Andreu Arenal.

