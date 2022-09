Més de la meitat del país en alerta per les pluges perilloses que cauran dilluns

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dg. 12.00 TU a 18.00 TU

➡ Dl. 06.00 a 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/AlVbebJYud — Meteocat (@meteocat) September 4, 2022

Si alguns pensàveu que el mal temps només us acompanyaria el cap de setmana, anàveu equivocats. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un. Fins ara, la inestabilitat ha anat ballant de nord a sud, però sense afectar el conjunt del territori. Doncs bé, serà a començaments de la setmana que ve que els xàfecs s'instal·laran a més de la meitat del país.Però comencem per aquest, que també ve marcat perdel Meteocat. En aquest cas, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu quedel nord siguinque vindran i estima que hi puguin caure xàfecs que descarreguin 20 litres en 30 minuts. Segons el Meteocat, els ruixats aniran "sovint" acompanyats dei, localment, deEl grau de perill per a diumenge és baix, un 1 en una escala de 6, i lessón la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà. L'avís començarà a les 12:00 del migdia i clourà a les 18:00 de la tarda.



De cara a dilluns, el nivell de perill per les precipitacions puja a moderat, un 2 en l'escala de 6, i les comarques amenaçades -26- creixen notablement fins a afectar, pràcticament, tot Catalunya. El grau d'intensitat dels xàfecs, això, sí, es manté en els 20 litres en 30 minuts. Els ruixats aniran "sovint" acompanyats de tempesta i "probablement" de calamarsa o pedra i ratxes fortes de vent. L'alerta començarà a les 06:00 del matí i acabarà a les 18:00 de la tarda.



Concretament, les comarques afectades en aquest cas són: el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès, les Garrigues, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, la Segarra, l'Anoia, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i Oriental, el Bages, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i Osona.

