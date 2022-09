Turull prioritza «reconduir» el rumb del Govern a sortir-ne perquè està en joc «la unitat de l'independentisme»

El secretari general de Junts,abans de donar-li "un cop de porta". El motiu, segons ell, és perquè està en joc "la unitat de l'independentisme". Així s'ha expressat en una entrevista amb La Vanguardia aquest diumenge en què ha considerat que ERC no està complint l'acord de Govern amb la seva formació i, per això, caldrà prendre unaVa ser precisament Turull qui dilluns va presentar l'auditoria que Junts ha fet sobre el compliment del pacte amb els republicans, que suspèn el Govern en l'àmbit nacional., va dir aleshores, un missatge que ha repetit avui: "No és lògic fer una reunió a l'any per resoldre un conflicte polític". Per al secretari general de Junts,. Si la situació continua així, Turull ha cregut que el seu soci d'executiu no governarà Catalunya, sinó que l'"administrarà", quelcom que facilitarà l', que espera que "l'independentisme s'adormi i es divideixi".Elsque veu Turull passen tant per la manca d'una "direcció estratègica independentista per valorar els acords" com per la constitució de laamb l'executiu espanyol, de la qual Junts no ha participat darrerament. "Segons l'acord de Govern, ha d'estar constituïda per persones que garanteixin la transversalitat de l'independentisme. Però de sobte només hi poden anar membres del Govern", ha criticat.També ha lamentat que "es va dir que la taula era per parlar d'amnistia i autodeterminació i els anuncis són més propis d'una comissió bilateral" i que", ha afirmat.

