Albiach, sobre els pressupostos: «Aragonès haurà de triar entre els comuns i les retallades de la patronal»

La líder parlamentària d'En Comú Podem,, ha parlat sobre laamb el Govern i ha avançat alguna de les seves línies vermelles. "Aragonès, en la pròxima negociació,Aquesta serà la seva gran decisió", ha volgut deixar clar Albiach en una entrevista aquest dissabte a El Periódico.La líder d'En Comú Podem ha apostat també per uns". "Volem avançar ara en laalsi convertir. No volem ser dependents ni de Putin, ni d'Algèria. I tot això té un nom: renovables, també a les ciutats", ha continuat Albiach.En paral·lel, la líder d'En Comú Podem ha assegurat que la prioritat dels pressupostos del 2023 han de ser "". "És a dir, ajudes directes a aquelles indústries que estan patint especialment el preu de l'energia i actualitzar l'Indicador de Renda de Suficiència (IRS), que és la que determina quanta població accedeix a les ajudes i que fa 10 anys que no s'actualitza", ha precisat Albiach, que igualment ha"És pa per avui i engrunes per demà, és una estructura fòssil. Europa, Espanya i Catalunya haurien de reflexionar si s'utilitza la guerra com una tapadora per tornar als macroprojectes fòssils o bé s'utilitza per fer la transició ecològica i energètica", ha etzibat la líder d'En Comú Podem.Finalment, Albiach ha llançat uni ha responsabilitzat ERC de la seva presència a l'executiu. "Posem el focus sempre a Junts, com si no sabéssim des de fa temps què són. Cal centrar-se en els que creuen que s'hi pot pactar. Que Junts sigui a l'executiu és responsabilitat d'ERC.", ha conclòs la líder dels comuns.

