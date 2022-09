Elagafadesprés desense problemes al. Tot i les complicacions que els de Xavi han mostrat al principi del partit per dominar-lo, ràpidament les dinàmiques han canviat i els blaugrana hanl'equip andalús () en un partit en quèha tingut unper mantenir la porteria a zero.Un altre home clau del partit ha estat. El joveníssim blaugrana i les seveshan estatperquè l'equip pogués atacar a la porteria contrària. Sobretot per a, que ha marcat el seual minut 21 aprofitant un error del porter del Sevilla després d'un remat deI també per al polonès, l'home delque ha arribat per una passada de l'exsevillista Koundé al minut 36. És el seu cinquè amb els blaugrana., que ha hagut de marxar del terreny de joc lesionat, ha estat l'encarregat de posar el tercer dins la porteria del Sevilla només cinc minuts després d'encetar la segona part.La victòria blaugrana d'aquest dissabte deixa el-que acumula 10 de 12 punts- adel Reialencara més el, tot i la incansable afició. De fet, és el pitjor inici de temporada dels andalusos dels últims anys, ja que només han aconseguit un punt dels 12 possibles gràcies a un empat contra el Valladolid.

