Pilar Rahola fitxa per «El Periódico»

com a opinadora. Aquest és el nou pas de la periodista en la seva vida laboral en un moment en què ha perdut les tribunes mediàtiques de les quals disposava fins a la temporada passada aL'escriptora i tertuliana comentava l'actualitat a la televisió pública catalana, en concret als programes Preguntes freqüents, ara ja fora de la graella, i Tot es mou, on no ha renovat. També compta amb un canal de Youtube en el qual amplia les seves anàlisis, missatges que també es difonen des del diari, dirigit per José Antich, amb qui ja va coincidir en l'etapa a La Vanguardia, rotatiu que v a prescindir dels seus articles el maig de l'any passat. La presència periòdica al diari de Godó, però, no era l'únic aparador que el grup oferia a la periodista. També era tertuliana estrella els dilluns a, d'on vael setembre del 2021 després de la disputa per La Vanguardia. Tot i que el mitjà va al·legar motius econòmics, la periodista ho va negar: "És per motius ideològics i polítics".Ara, a El Periódico, on ja havia escrit opinió abans de passar a La Vanguardia, l'acompanyaran, com són la cronista barcelonina Olga Merino, el periodista gallec Juan Tallón, la periodista que retorna a TV3 amb el Planta Baixa, Agnès Marquès, i l'especialista en comunicació no verbal i assessora d'imatge, Patrycia Centeno, entre altres.En aquesta temporada, Rahola, a banda del rotatiu de Prensa Ibérica, també ha guanyaton poder dir la seva. Fa unes setmanes es va conèixer que, exdirector de TV3, havia fitxat per presentar un programa a 8TV, en què comptarà ambcom a. En aquesta mateixa cadena, aquest dissabte s'ha conegut la notícia que tindrà unconduït per l'exdiputat de Junts

