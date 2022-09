Elha emès un comunicat aquest dissabte per alertar sobre els riscos que comporta la tendència, viralitzada a, del #TurkeyTeeth, que està causant "autèntiques destrosses" a la boca d'alguns usuaris del Regne Unit.Elfa referència als viatges a Turquia per fer-sea preus molt reduïts per tal d'aconseguir unaencara que sigui de manera artificial. Diversos influencers anglesos ja s'han sotmès a aquests tractaments, i han compartit imatges del procediment a les xarxes socials.En realitat, però, centenars de persones que han fet aquests viatges han tornat de Turquia amb greus complicacions, com ara. Així ho revela una enquesta de l'per la BBC, que revela que dels 1.000 dentistes consultats, 597 havien atès pacients amb aquests problemes després de viatjar a Turquia. Molts d'ells, a més, han estat estafats perquè van pagar per un tractament dei, a l'hora de la veritat, els van posarun procediment molt mésEl, president del Consell General de Dentistes espanyol, explica que les caretes són petites làmines d'entre 0,8 i 1,5 mil·límetres que es col·loquen sobre la superfície frontal de les dents, i per tant la talla de les peces és. En canvi, les corones necessiten una talla dental "molt més gran, d'uns dos mil·límetres (un 60% de la dent)", ja que la funda ha de cobrir la peça per complet, perquè tenen una funció "restauradora, no només estètica". A més, el tractament de corones sempre requereixAixí, Castro alerta del "greu risc" d'aquesta tendència i es dirigeix especialment als joves, "que són qui més segueix les xarxes socials". Al Regne Unit ja hi ha molts afectats, i "esperem que aquesta pràctica no s'estengui a Espanya", diu. El doctor també remarca que lano és una qüestió "merament estètica", sinó que tenir una boca sana és "bàsic per gaudir d'una bona salut en general i d'una qualitat de vida òptima", conclou.

