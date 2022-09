Fernando Alonso posa data al final de la seva segona etapa a la Fórmula 1

¡No es una entrevista más! Es @alo_oficial hablando muy claro de TODO. Sincero, directo y contundente.



YA disponible en la plataforma ✅ pic.twitter.com/hOSbud0KNf — DAZN España (@DAZN_ES) September 3, 2022

ha pronosticat elde la seva segonaa la. En una entrevista aquest dissabte a DAZN, el pilot asturià ha reconegut que espera estar "almenys" a la competició:Temporades que, si res no canvia, correrà amb els colors d', amb qui ja ha oficialitzat el fitxatge a partir del gener vinent i després d'estar-se actualment amb Apine. I els plans per a? Alonso també té pensat què fer un cop acabada aquesta etapa. Es tracta d'un repte que, segons ell, mai ha amagat.El pilot no té previst deixar els cotxes ni la velocitat, ja que vol tornar a provar una experiència que ja va viure durant la pausa que va fer entre la primera i la segona etapa a la Fórmula 1.: Alonso ha assegurat que un cop acabi el seu pas pels circuits vol emprendre, de nou, aquest camí entre terra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor